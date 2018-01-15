ЕС торопит Украину с созданием антикоррупционных судов

Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

По словам Хармс, конструктивный диалог и слаженная работа всех антикоррупционных ведомств сейчас крайне важны для украинского общества и международных партнеров. Поэтому, создание Антикоррупционного суда было бы именно тем ожидаемым достижением.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы электронного декларирования неправительственных организаций, безвизового режима между Украиной и ЕС, детали внедрения закона Об образовании и перспективы функционирования Восточного партнерства +.

Вместе стем председатель неформальной группы Европарламента Друзья европейской Украины Пятрас Ауштрявичиус подчеркнул, что Украина вместе с Грузией и Молдовой должны активнее использовать уже существующие механизмы сотрудничества с ЕС. Кроме того, нужно предложить общее видение сотрудничества в рамках Восточного партнерства + и представить его в ближайшее время европейским партнерам.

Напоследок он отметил, что успех Украины, Молдовы и Грузии напрямую зависит от реализации соглашений об ассоциации, имплементация положений которых должна заложить основы эффективных внутренних реформ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Раде зарегистрированы четыре законопроекта об антикоррупционном суде. Тем не менее полноценно изучить в сессионном зале эти законопроекты парламент сможет только после соответствующего рассмотрения комитетом.