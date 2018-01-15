Экс-лаварь ЛНР Плотницкий находится на территории России, - СБУ

Отметим, что руководитель СБУ не стал раскрывать все детали Плотницкого. Поскольку, как считает Гуськов, можно рассказывать много, однако лучше показывать все это конкретными материалами.

По предварительным данным, в Луганске в ноябре началось открытое противостояние между двумя группировками боевиков, возглавляемыми Плотницким и "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом. В центре оккупированного города находились люди в военной форме, а также бронетехника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганске всем, кроме самых настоящих тугодумов, стало ясно, что происходит попытка госпереворота, которой руководит глава МВД республики Игорь Корнет.

"В понедельник утром лидер ЛНР Игорь Плотницкий попытался уволить министра, но получил обратный результат. Большинство военных, подчиненных Корнету, присягнули на верность своему непосредственному начальнику и присоединились к его попытке переворота. Плотницкий смог заручиться поддержкой только военной полиции, прокуратуры и своей личной охраны".