10:55 15.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты во вторник попытаются включить в повестку дня законопроект об антикоррупционном суде

Верховная Рада Украины во вторник, 16 января 2018 года, планирует рассмотреть включение в повестку законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Депутаты во вторник попытаются включить в повестку дня законопроект об антикоррупционном суде

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Как сказано в документе, депутаты также рассмотрят включение в повестку законопроектов "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях", проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году.

Планируется также вынести на рассмотрение закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетные законопроекты, которые Верховная Рада должна рассмотреть в 2018 году. По его мнению, депутаты должны продолжить активное реформирование страны.

Как написал в пятницу, 12 января, на своей страничке в социально сети глава государства, в частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли.

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