18:32 15.01.2018 | Политика | Новости
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Бывший премьер Румынии получил сербское гражданство

Бывший глава правительства Румынии Виктор Понта, который возглавлял страну с 2010 по 2015 год, получил сербское гражданство.

Бывший премьер Румынии получил сербское гражданство

Об этом сообщает агенство Agerpres.

Как рассказал сам экс-премьер, он еще с 2016 года является почетным советником президента Сербии Александара Вучича. Кроме того, он до сих пор поддерживает партнерство между Сербией и Румынией и интеграцией Сербии в Евросоюз.

"Я получил, как и другие лица, это почетное гражданство, которое делает мне честь", - отметил Понта.

Добавим, что свой пост бывший премьер Румынии оставил в ноябре 2015 года после массовых антиправительственных выступлений из-за пожара в бухарестском ночном клубе, унесшем жизни 64 человек.  Сейчас политик является членом Палаты депутатов (нижней палаты парламенты) и главой парламентской комиссии по европейским делам.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет подавать иск в административный суд из-за лишения его украинского гражданства.

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