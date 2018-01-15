Бывший премьер Румынии получил сербское гражданство

Об этом сообщает агенство Agerpres.

Как рассказал сам экс-премьер, он еще с 2016 года является почетным советником президента Сербии Александара Вучича. Кроме того, он до сих пор поддерживает партнерство между Сербией и Румынией и интеграцией Сербии в Евросоюз.

"Я получил, как и другие лица, это почетное гражданство, которое делает мне честь", - отметил Понта.

Добавим, что свой пост бывший премьер Румынии оставил в ноябре 2015 года после массовых антиправительственных выступлений из-за пожара в бухарестском ночном клубе, унесшем жизни 64 человек. Сейчас политик является членом Палаты депутатов (нижней палаты парламенты) и главой парламентской комиссии по европейским делам.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет подавать иск в административный суд из-за лишения его украинского гражданства.