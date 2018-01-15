Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков

Самолеты были подняты для перехвата российских бомбардировщиков Ту-160. Как сообщает Le Soir, ссылаясь на источник в вооруженных силах страны, российские самолеты были сопровождены бельгийской военной авиацией вдоль акватории Северного моря. Подробностей перехвата и сопровождения самолетов не указывается.

Вместе с тем по данным СМИ, F-16 приведены в готовность для взлета в течение нескольких минут в рамках операции "Quick Reaction Alert". Она активируется, например, в случае прибытия неопознанных самолетов или самолетов, с которыми потерялась радиосвязь. Миссия по защите воздушного пространства над Бенилюксом, что обеспечивается поочередно с Нидерландами, Бельгия возобновила прошлый четверг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования Североатлантического альянса, дислоцированные в Литве и Эстонии, в 2017 году сопровождали около 130 российских военных самолетов, летевших рядом с границами стран Балтики.