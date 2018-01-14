09:48 14.01.2018 | Политика | Новости
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В Тунисе правительство готово запустить новую социальную программу поддержки

Правительство Туниса готово инициировать разработку программы для помощи 250 тыс семьям. Об этом передает DW.

В Тунисе правительство готово запустить новую социальную программу поддержки

Власти страны планируют выделить дополнительных 60 млн евро на помощь своим гражданам в покупке жилья и выдачи кредитов под минимальные проценты. Кроме того, бедным тунисцам будет гарантирована медицинская помощь по заведомо заниженным ценам. Сейчас под действие программы подпадают около 20 процентов населения страны. Сам проект масштабной социальной помощи находится на стадии разработки.

Напомним, что из-за стремительного роста цен на нефть, а также повышение налогообложение, население Туниса днями ранее организовало масштабные акции протеста по всей стране. Правительство Туниса видит связь протестов с криминалом, при этом оппозиция призывает к акции недовольства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", цены на нефть по всему миру достигли рекордной стоимости с 2015 года. Они поднялись на пять процентов, достигнув отметки в 69 долларов за баррель

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