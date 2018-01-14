В Норвегии сформировали новое правительство

Его вновь возглавила консерваторка Эрна Солберг. Как сообщает в воскресение, 14 января, DW, она пообещала найти "хорошие, общие решения" для скандинавской страны, известной своим высоким уровнем благосостояния граждан.

Вместе с тем, в целом Кабинет министров состоит из представителей консерваторов, правопопулистов и либералов, его поддерживают центристские христианские демократы. В свою очередь лидер правопопулистов, министр финансов в предыдущем правительстве Сел Йенсен заявила, что Осло ужесточит миграционную политику, в частности, относительно переселения членов семей, расширит требования для получения гражданства, а также запретит бурки.

Напомним, до большинства в парламенте Норвегии, для которого правительства меньшинства не редкость, трем политическим силам после выборов осенью 2017 года не хватило одного голоса.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент они имеют 84 мандата, тогда как для большенства необходимо было бы иметь 85.