22:27 14.01.2018 | Политика | Новости
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В Норвегии сформировали новое правительство

Спустя четыре месяца после выборов в Норвегии три партии сформировали правительство меньшинства.

В Норвегии сформировали новое правительство

Его вновь возглавила консерваторка Эрна Солберг. Как сообщает в воскресение, 14 января, DW, она пообещала найти "хорошие, общие решения" для скандинавской страны, известной своим высоким уровнем благосостояния граждан.

Вместе с тем, в целом Кабинет министров состоит из представителей консерваторов, правопопулистов и либералов, его поддерживают центристские христианские демократы. В свою очередь лидер правопопулистов, министр финансов в предыдущем правительстве Сел Йенсен заявила, что Осло ужесточит миграционную политику, в частности, относительно переселения членов семей, расширит требования для получения гражданства, а также запретит бурки.

Напомним, до большинства в парламенте Норвегии, для которого правительства меньшинства не редкость, трем политическим силам после выборов осенью 2017 года не хватило одного голоса.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент они имеют 84 мандата, тогда как для большенства необходимо было бы иметь 85.

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