В Австрии люди протестуют против правительства Курца

Активисты обвиняют Курца в в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах, особенно его коллег по коалиции из рядов радикалов Штрахе. Люди выкрикивают различные лозунги: "Новые фашисты не покорят нашу страну". Вся демонстрация прошла под мирным знаменем, никаких столкновений с полицией или провокаций не было. К участию в акции также призвали организации "Наступление на правых" и "Платформа радикальных левых". В основном на акцию протеста вышли умеренны либералы и социалисты.

Напомним, что кабинет Курца постоянно подвергается жесткой критике со стороны левых из-за заявления вице-канлцера Хайнц-Кристиан Штрахе о прекращении нелегальной миграции в Австрию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", новый федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что необходимо ввести квотную систему распределения беженцев между всеми странами-членами ЕС.