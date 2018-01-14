Не стоит демонизировать Путина, - Орбан

Согласно информации источника, политик не видит каких-то позитивных результатов в ограничениях Евросоюза против Москвы, по его мнению, это только лишний раз осложняет возможность начать диалог с Россией. Орбан также недоволен постоянными нападками на Путина со стороны прессы. Путин действительно негативный персонаж в глазах многих европейцев, однако не стоит лишний раз поднимать инфоповод в отношении его личности, ему этого и так достаточно.

"ЕС должен демонстрировать силу и желание сотрудничать одновременно", - резюмирует Орбан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками".