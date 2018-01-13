08:00 13.01.2018 | Политика | Новости
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Трампу грозит импичмент после "резкого" высказывании о мигрантах

Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Эл Грин пообещал на следующей неделе поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа.

Трампу грозит импичмент после

Об этом написал Грин в своем Twitter, это грозит президенту США после его высказываний о мигрантах.

Как отметил представитель конгресса, осуждения конгрессом расистской риторики недостаточно. Разговоры в конгрессе ничего не значат, вес имеет лишь голосование.

На следующей неделе на голосовании в резолюции будет поднят вопрос об импичменте президента Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Соединенных Штатов Америки в Панаме Джон Фили решил подать в отставку, заявив, что не может служить стране при администрации Дональда Трампа. Указано, что его служба завершится 9 марта 2018.

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