11:35 13.01.2018 | Политика | Новости
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ЕС прокомментировало слова Трампа о ядерной сделке с Тегераном

Европейский союз намерен пересмотреть окончательный вариант ядерного соглашения с Ираном. Об этом говорится в заявлении Внешнеполитической службы ЕС.

ЕС прокомментировало слова Трампа о ядерной сделке с Тегераном

Так, страны "ядерной шестерки", ключевыми игроками которой являются Германия, Франция и Британия немерены еще раз провести рабочую встречу для пересмотра окончательного соглашения с Тегераном о прекращении разработки ядерной программы в обмен на снятие санкций. В ЕС отреагировали на слова Трампа о том, что сообщество всячески "тормозит" процесс продления соглашения, что может грозить откатом всех прошлых достижений Ирана, США и ЕС.

Представители Евросоюза уверены, что стоит продолжать двигаться по дорожной карте прекращения ядерной программы Тегерана до полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский лидер Дональд Трамп пока не может окончательно определиться относительно будущего этого соглашения.

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