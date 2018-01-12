02:00 12.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В скором времени Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска

В первой половине 2018 года между Украиной и Румынией откроются новые пункты пропуска на границе.

В скором времени Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска

Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Черновцах сообщил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

Отмечается, что министры разговаривали об двух пропускных пунктах, "Дьяковцы-Раковец" и "Красноильск-Викову де Сус". Открыть которые намерены в первой половине 2018 года.

При этом глава Румынского МИД добавил, что с их стороны границы пункты пропуска уже подготовлены.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", акция возле пункта пропуска Шегини-Медыка на польской границе была прекращена, активисты разошлись. По словам полицейских, движение полностью возобновили, а митингующие разошлись. Вместе с тем, другие пункты пропуска остаются закрытыми, акции протеста возле них продолжаются.

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