В скором времени Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска

Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Черновцах сообщил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

Отмечается, что министры разговаривали об двух пропускных пунктах, "Дьяковцы-Раковец" и "Красноильск-Викову де Сус". Открыть которые намерены в первой половине 2018 года.

При этом глава Румынского МИД добавил, что с их стороны границы пункты пропуска уже подготовлены.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", акция возле пункта пропуска Шегини-Медыка на польской границе была прекращена, активисты разошлись. По словам полицейских, движение полностью возобновили, а митингующие разошлись. Вместе с тем, другие пункты пропуска остаются закрытыми, акции протеста возле них продолжаются.