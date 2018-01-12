12:36 12.01.2018 | Политика | Новости
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В Европарламенте начали готовится к выборам

В Европейском парламенте сообщили о дате ближайших выборов. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В Европарламенте начали готовится к выборам

По словам представителя Германии, старшего члена Европарламента Свена Гиголда, решением президентов конфедераций было принято решение о проведении выборов в европейский парламент на конец мая месяца 2019 года. Сейчас в европарламенте доминирует коалиция правоцентристской Европейской народной партии, так как именно ее представитель Антинио Траяни главенствует в ЕП. До Таяни пост председателя Европейского парламента занимал Мартин Шульц.

Таким образом, новые выборы могут переформатировать состав в парламенте в пользу более правых сил, что может быть связано с неразрешенной проблемой наплыва мигрантов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", весной 2018 года в Италии проведут досрочные парламентские выборы. Глава страны Матарелла после встречи со спикерами двух палат парламента подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов.

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