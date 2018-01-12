11:35 12.01.2018 | Политика | Новости
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В Чехии началась президентская гонка

В Чехии стартовал первый тур голосования президентских выборов. Об этом передают европейские СМИ.

В Чехии началась президентская гонка

Голосовать чехи за будущего президента смогут на протяжении двух дней. В пятницу избирательные участки откроются в 14:00 и будут работать до 22:00 по местному времени. В субботу участки откроются лишь на шесть часов - с 8:00 до 14:00. Главным претендентом на победу считают Иржи Драгоша, однако большие шансы имеет и скандально известный своими пророссийскими заявлениями Милош Земан, которого поддерживают левые социалисты. За Драгоша готовы выступить консерваторы и правые.

Несмотря на то, что должность президента в Чехии имеет больше представительский характер, однако на нем отчасти лежит и формирование имиджа страны на международном уровне. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", девять кандидатов будут бороться за пост главы государства в Чехии.

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