22:36 12.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер и реформирование в отношении рынка земли.

Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года

Об этом сообщил глава государства в Facebook.

По его словам со следующего года украинское правительство продолжит активное реформирование страны.

В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Так Порошенко отметил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ"Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2018 году. Согласно принятому постановлению, для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий ряд рабочих дней перенесли.

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