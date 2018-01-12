Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года

Об этом сообщил глава государства в Facebook.

По его словам со следующего года украинское правительство продолжит активное реформирование страны.

В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Так Порошенко отметил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2018 году. Согласно принятому постановлению, для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий ряд рабочих дней перенесли.