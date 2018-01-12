Пленарную неделю Рада начнет во вторник с закона о реинтеграции Донбасса

Первым в повестке дня значится законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса. Об этом сказано в расписании заседаний ВР на 16-19 января.

Согласно документу, проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" народные депутаты рассмотрят во втором чтении.

Этот законопроект президент Украины Петр Порошенко определил как неотложный. Документ предусматривает, что временная оккупация Россией территорий на Донбассе является нелегитимной. А границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также предлагается в повестку дня сессии включить внесенный в ВР президентом законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

В среду парламент рассмотрит вопрос ратификации, в частности, проект доступа к долгосрочному финансированию между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Еще один законопроект этого дня будет касаться внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

В четверг, 18 января, ВР рассмотрит вопрос экономической политики, в частности о внесении изменений в законодательство по созданию и ведению кредитного реестра Национального банка и совершенствование процессов управления кредитными рисками банков.

В пятницу состоится час вопросов к правительству. Также парламентарии рассмотрят внесение изменений в закон о высшем образовании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, текущая сессия будет продолжаться еще в январе, а принятие закона, который определяет Россию оккупантом, является принципиально важным. Об этом в среду, 20 декабря, во время пленарного заседания заявил глава парламента Андрей Парубий. При это он выразил надежду, что 16 января Верховная Рада начнет свое заседание с рассмотрения закона о деоккупации.