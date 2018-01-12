Ким Чен Ын выдержит даже 100 лет вражеских санкций Запада

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, за последний год Запад неоднократно усиливал экономические санкции против КНДР. Поэтому, в данный момент государство остается предельно изолированной от окружающего мира.

"У нас есть основа самостоятельной национальной экономики, и у нас есть сильный научно-технический потенциал и их блестящие умы", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея может использовать Олимпийские игры в собственных интересах, пишет Tageszeitung. Корреспондент немецкого издания Ютта Литч побеседовала с экспертом по Корее Рюдигером Франком.