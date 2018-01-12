Ким Чен Ын выдержит даже 100 лет вражеских санкций Запада

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что у северокорейского государства не возникнет сложностей, даже если против него будут введены санкции на 10 или 100 лет. Соответствующие заявление он сделал во время выступления перед сотрудниками академии наук Северной Кореи.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, за последний год Запад неоднократно усиливал экономические санкции против КНДР. Поэтому, в данный момент государство остается предельно изолированной от окружающего мира.
"У нас есть основа самостоятельной национальной экономики, и у нас есть сильный научно-технический потенциал и их блестящие умы", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея может использовать Олимпийские игры в собственных интересах, пишет Tageszeitung. Корреспондент немецкого издания Ютта Литч побеседовала с экспертом по Корее Рюдигером Франком.