21:17 12.01.2018 | Политика | Новости
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Канада наложила арест на имущество и денежные активы КНДР

Канада ужесточила санкции против Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте канадского Министерства иностранных дел.

Канада наложила арест на имущество и денежные активы КНДР

Согласно документу, Оттава накладывает арест на имущество и денежные активы КНДР на территории Канады.

Также запрещаются сделки с физическими лицами и организациями, которые были включены в новый санкционный список ООН. Так, правительство Канады запретило своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР.

Канадцам или тем, кто действует от лица КНДР запрещено организовывать с ними совместное предприятие. Кроме того, запрещено регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов Северной Кореи и кораблей через территорию Канады.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что поэтапная отмена санкций должна поощрить Россию выполнять минские соглашения.

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