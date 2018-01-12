Канада наложила арест на имущество и денежные активы КНДР

Согласно документу, Оттава накладывает арест на имущество и денежные активы КНДР на территории Канады.

Также запрещаются сделки с физическими лицами и организациями, которые были включены в новый санкционный список ООН. Так, правительство Канады запретило своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР.

Канадцам или тем, кто действует от лица КНДР запрещено организовывать с ними совместное предприятие. Кроме того, запрещено регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов Северной Кореи и кораблей через территорию Канады.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что поэтапная отмена санкций должна поощрить Россию выполнять минские соглашения.