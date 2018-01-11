Восстановление жилья на Луганщине оценивается в 9 млрд гривен, - Клименко

Соответствующие заявление сообщил заместитель главы Луганской областной ВГА Юрий Клименко в эфире 112 Украина.

По его словам, Луганщина а настоящее время не имеет соединения с энергетической системой Украины. Причина заключается в том, что линии электропитания проходят по линии фронта и нет возможности их восстановить.

Еше одна проблема в этой области - отсутствие газоснабжения. В частности, с 2014 года без топлива остались четыре населенных пункта.

"Мы восстановили почти все социально важные объекты государственной и коммунальной собственности - школы, детсады, больницы. На ремонт было потрачено из бюджета ОГА и госбюджета почти 400 млн грн", - отметил Клименко.

Вместе с тем заместитель главы Луганской областной ВГА рассказал, что проблемным также является восстановление жилого фонда. В данный момент нет механизма восстановления частных жилых домов, а это большинство разрушенных объектов на территории области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области зафиксировано масштабное отключение электричества.