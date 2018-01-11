10:15 11.01.2018 | Политика | Новости
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В Румынии министр уходит в отставку из-за скандала с полицейским-педофилом

Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан заявила о намерении подать в отставку в связи с недавним скандалом с полицейским-педофилом.

В Румынии министр уходит в отставку из-за скандала с полицейским-педофилом

Даже если лидеры правящей в стане коалиции выступят против ее отставки, Кармен Дан все равно уйдет с поста министра. Об этом в четверг утром, 11 января, заявил премьер-министр Румынии Михай Тудосе.

По его словам, госпожа министр пообещала, что в понедельник подаст прошение об отставке. Я, о своей стороны, ответил, что приму его, - пояснил глава правительства.

При этом, как сообщают местные СМИ, ранее прошение мэра Бухареста об отставке руководителя румынской полиции, глава МВД принимать отказалась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 января сотрудник дорожной полиции Румынии Еуджен Стан был задержан по обвинению в сексуальном домогательстве в отношении двух детей в лифте жилого дома в Кишиневе.

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