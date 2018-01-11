14:56 11.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд над Саакашвили перенесли на 19 января

Апелляционный суд Киева в четверг отложил до 19 января рассмотрение жалобы Генпрокуратуры Украины на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

Суд над Саакашвили перенесли на 19 января

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, 12 нардепов написали заявления о взятии политика на поруки, но в суд пришло только четверо из них. 

Саакашвили подал ходатайство, в котором заявил, что остальные депутаты находятся в отпуске до 15 января и не смогли явиться на заседание. В связи с этим он попросил перенести суд.

Заседание перенесли на 10.00 19 января. 

По словам Саакашвили, 16 народных депутатов готовы поддержать его, однако не все пришли на сегодняшнее заседание. "Меня на поруки готовы взять где-то 16 депутатов на данный момент. Сегодня пришли 8", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", третий президент Грузии, а также лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили провел четыре часа на допросе в киевском управлении Службе безопасности Украины.

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