Россия готова передать Украине корабли из аннексированного Крыма, - Путин

Об этом во время брифинга в четверг, 11 января, заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что готов пригласить украинских специалистов, чтобы передать десятки кораблей и боевых самолетов, а также не подлежащие транспортировке боеприпасы для утилизации на месте.

При этом Путин отметил, что вся техника находится в плачевном состоянии, но это уже не его дело, она такой практически и была и за эти годы никем не обслуживалась. Он также добавил, что транспортировать корабли можно будет в Одессу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около пяти тысяч жителей аннексированного Крыма незаконно призвали на срочную службу в российской армии. Данные были названы по состоянию на конец 2017 года. За уклонение от службы в российской армии на полуострове начали возбуждать уголовные дела.