21:15 11.01.2018 | Политика | Новости
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Россия готова передать Украине корабли из аннексированного Крыма, - Путин

Российская Федерация готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного ею Крыма.

Россия готова передать Украине корабли из аннексированного Крыма, - Путин

Об этом во время брифинга в четверг, 11 января, заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что готов пригласить украинских специалистов, чтобы передать десятки кораблей и боевых самолетов, а также не подлежащие транспортировке боеприпасы для утилизации на месте.

При этом Путин отметил, что вся техника находится в плачевном состоянии, но это уже не его дело, она такой практически и была и за эти годы никем не обслуживалась. Он также добавил, что транспортировать корабли можно будет в Одессу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около пяти тысяч жителей аннексированного Крыма незаконно призвали на срочную службу в российской армии. Данные были названы по состоянию на конец 2017 года. За уклонение от службы в российской армии на полуострове начали возбуждать уголовные дела.

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