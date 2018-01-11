22:15 11.01.2018 | Политика | Новости
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Путин заявил, что надеется нормализовать отношения с Украиной после войны на Донбассе

Президент России Владимир Путин надеется, что отношения с Украиной после войны на Донбассе нормализуются.

Путин заявил, что надеется нормализовать отношения с Украиной после войны на Донбассе

По его словам это "абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня".

Как сообщают российские СМИ, об этом российский президент заявил в четверг, 11 января, во время брифинга.

По его оценке, на данный момент в российско-украинских отношениях "абсолютно ненормальная ситуация". Я рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе - рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, - будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом, - заявил Путин, Добавив, что Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Донбассе перешла в состояние замороженного конфликта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Путин заявил, что Российская Федерация готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного ею Крыма.

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