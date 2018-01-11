Польша отчиталась о приеме беженцев с Донбасса

По словам Моравецкого, такими действиями правительство страны хочет убедить партнеров из ЕС, что они выполняют свою часть обязательств в деле миграции. В этом контексте политик упомянул о большой миграции в Польшу из Украины.

Польша отстаивает позицию, что помогать беженцам с Ближнего Востока и Африки нужно в местах их происхождения.

Среди примеров помощи в местах происхождения миграции премьер-министр упомянул об участии польского правительства, в Европейской инициативе по расширению экономических инвестиций.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Варшава принимает очень много украинских беженцев. По его словам, Евросоюз должен внимательно рассмотреть ситуацию, которая сложилась в Польше.