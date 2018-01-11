Польша отчиталась о приеме беженцев с Донбасса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, пять процентов из которых являются выходцами из Донбасса.
По словам Моравецкого, такими действиями правительство страны хочет убедить партнеров из ЕС, что они выполняют свою часть обязательств в деле миграции. В этом контексте политик упомянул о большой миграции в Польшу из Украины.
Польша отстаивает позицию, что помогать беженцам с Ближнего Востока и Африки нужно в местах их происхождения.
Среди примеров помощи в местах происхождения миграции премьер-министр упомянул об участии польского правительства, в Европейской инициативе по расширению экономических инвестиций.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Варшава принимает очень много украинских беженцев. По его словам, Евросоюз должен внимательно рассмотреть ситуацию, которая сложилась в Польше.