19:30 11.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Новый глава ОБСЕ приедет в Украину

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано намерен посетить Украину. 

Новый глава ОБСЕ приедет в Украину

Об этом сообщает Digital journal.

Отмечается, что поездка главы ОБСЕ в Украину и Россию намечена на 30 января-1 февраля

Как утверждает Альфано, он планирует посетит не только Украину, но и Россию. В частности, чтобы наконец-то прекратить конфликт на востоке Украины в рамках новой роли Рима в качестве председателя ОБСЕ.

Также МИД Италии отметил один из немногих позитивных сигналов для деэскалации конфликта - это обмен пленными в декабре. Тем не менее Альфано заверил, что необходимо еще очень постратся, а именно в гуманитарной сфере.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что поэтапная отмена санкций должна поощрит Россию выполнять минские соглашения.

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