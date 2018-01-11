МИД Германии выступает за поэтапную отмену санкций против РФ

Как сообщает издание DW, Европейский Союз может начать поэтапно отменять санкции против России при условии длительного перемирия на Донбассе.

По словам министра, если Россия будет готова это делать, она должна за это что-то получать взамен.

При этом Габриэль назвал оторванной от реальности идею об одномоментной отмене всех санкций только при условии стопроцентного выполнения минских соглашений. Поскольку санкции вводились поэтапно, то и снимать их нужно так же, считает он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль считает, что наложенные Евросоюзом санкции на Россию являются неэффективными.