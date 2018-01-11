Кабмин утвердил методику оценки фискальных рисков для госпредприятий

Согласно данным Кабинет министров Украины, на основе этой отчетности Министерство финансов сформирует перечень госпредприятий. В частности, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски, а после определит размер резервов, необходимых для покрытия непредвиденных затрат.

В настоящее время в управлении государства находятся 3,435 тыс. субъектов хозяйственной деятельности. Таким образом, это около 1,77 тыс. госпредприятий, который действительно осуществляют деятельность.

К примеру, в 2016 году сумма условных обязательств предприятиям составляли 96,3 млрд гривен. Однако, как известно, практически во всех гарантиях были учтены курсовые колебания. В свою очередь затраты государственного бюджета по обслуживанию долгов госпредприятий на протяжении последних 5 лет "съедали" 0,2% ВВП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Кабинет министров Украины в четверг, 11 января, утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Согласно принятому постановлению доход ПФУ составляет 353,629 миллиардов гривен.