13:10 11.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил методику оценки фискальных рисков для госпредприятий

Представители украинского правительства утвердили, 11 января 2017 года, методику оценки фискальных рисков в государственном секторе экономики. Документом опеределяются основные показатели оценки таких рисков и устанавливается порядок их расчета на базе финансовой отчетности предприятий.

Кабмин утвердил методику оценки фискальных рисков для госпредприятий

Согласно данным Кабинет министров Украины, на основе этой отчетности Министерство финансов сформирует перечень госпредприятий. В частности, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски, а после определит размер резервов, необходимых для покрытия непредвиденных затрат.

В настоящее время в управлении государства находятся 3,435 тыс. субъектов хозяйственной деятельности. Таким образом, это около 1,77 тыс.  госпредприятий, который действительно осуществляют деятельность.

К примеру, в 2016 году сумма условных обязательств предприятиям составляли 96,3 млрд гривен. Однако, как известно, практически во всех гарантиях были учтены курсовые колебания. В свою очередь затраты государственного бюджета по обслуживанию долгов госпредприятий на протяжении последних 5 лет "съедали" 0,2% ВВП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"  Кабинет министров Украины в четверг, 11 января, утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Согласно принятому постановлению доход ПФУ составляет 353,629 миллиардов гривен. 

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