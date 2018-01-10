В Молдове несмотря на протесты Додона, назначили членов правительства

Указы о назначении подписал председатель парламента Молдовы Андриан Канду, который согласно решению Конституционного суда страны исполняет обязанности президента.

Как сообщает Deutsche Welle, таким образом, на пост вице-премьера по европейской интеграции назначен бывший вице-председатель парламента Юрий Лянкэ.

Вице-премьером по реинтеграции, отвечающий за урегулирование в Приднестровье, стала Кристина Лесник, которая работала в Министерстве внутренних дел страны.

Министром иностранных дел и европейской интеграции предназначен Тудор Ульяновский, который до этого был послом Молдовы в Швейцарии. Министром экономики и инфраструктуры стал бизнесмен Габурич, который занимал пост премьер-министра в течение четырех месяцев в 2015 году. Министром здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи предназначена врач Светлана Чеботарь, занимавшая должность директора Республиканского Центра переливания крови.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Молдове запретили ретрансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ. Соответствующий Указ об обнародовании закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан в среду, 10 января. Свою подпись под документом поставил спикер парламента страны Андриан Канду, который на данный момент исполняет обязанности президента Молдовы.