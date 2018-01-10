13:55 10.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия завезла в аннексированном Крыму зенитно-ракетный комплекс С-400 - СМИ

Россия развернула в аннексированном Севастополе второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Россия завезла в аннексированном Крыму зенитно-ракетный комплекс С-400 - СМИ

Как сообщает российское издание "РИА Новости", он будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной. По словам источника агентства, задача комплекса – "уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины".

На дежурство новый дивизионный комплекс заступит 12 января 2018 года.

Собеседник агентства также отметил, что Москва формирует в аннексированном Крыму "эшелонированную систему противовоздушной обороны" в связи с проведением Украиной испытаний крылатых ракет.

Напомним, весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

Как сообщал УРА-Информ, на юге Украины с утра 1 декабря 2016 году стартовали ракетные стрельбы. На данный момент реакции от Российской Федерации пока нет. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский.

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