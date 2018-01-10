Президент Южной Кореи готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает издание Yonhap.
Как отметил лидер Южной Кореи, что встреча глав двух стран возможно лишь при соблюдении "определенных условий".
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее говорил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном для снятия напряжения в регионе.
По мнению южнокорейского лидера, решение проблемы отношений между Югом и Севером Кореи может быть облегчено при условии решения ядерной проблемы Северной Кореи.
Мун Чжэ Ин, тем не менее, отметил, что до решения мирным путем вопроса о денуклеаризации КНДР Южная Корея продолжит вместе с мировым сообществом сохранять санкционный режим, в том числе и односторонние санкции против Пхеньяна.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во время прямых переговоров представители Северной Кореи согласились отправить на Олимпийские игры в южнокорейском городе Пхёнчан своих спортсменов и группу поддержки, а также делегацию из высокопоставленных чиновников.