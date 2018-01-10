Президент Южной Кореи готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Как отметил лидер Южной Кореи, что встреча глав двух стран возможно лишь при соблюдении "определенных условий".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее говорил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном для снятия напряжения в регионе.

По мнению южнокорейского лидера, решение проблемы отношений между Югом и Севером Кореи может быть облегчено при условии решения ядерной проблемы Северной Кореи.

Мун Чжэ Ин, тем не менее, отметил, что до решения мирным путем вопроса о денуклеаризации КНДР Южная Корея продолжит вместе с мировым сообществом сохранять санкционный режим, в том числе и односторонние санкции против Пхеньяна.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во время прямых переговоров представители Северной Кореи согласились отправить на Олимпийские игры в южнокорейском городе Пхёнчан своих спортсменов и группу поддержки, а также делегацию из высокопоставленных чиновников.