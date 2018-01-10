Порошенко переговорил с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе

Как сказано на сайте главы государства, обсуждались результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.

При этом глава государства поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская сторона 18 января планирует провести встречу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На встрече будут уточнены списки для дальнейшего обмена пленными.

Об этом в среду, 10 января, в интервью журналистам рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. По ее словам, на следующей неделе должны обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этап.