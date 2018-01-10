11:32 10.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в четверг в Черновцах проведет встречу с главой МИД Румынии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 11 января, отправится с рабочей поездкой в Черновцы.

Климкин в четверг в Черновцах проведет встречу с главой МИД Румынии

Тут он намерен провести встречу со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану. Как сообщает в среду, 10 января, пресс-служба МИД Украины, главы двух внешнеполитических ведомств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества на межгосударственном и региональном уровнях.

Также они обсудят обеспечение образовательных прав румынского меньшинства и вопросы имплементации нового закона об образовании с учетом выводов Венецианской комиссии. Кроме того, главы МИД Украины и Румынии проведут встречи с руководством Черновицкой ОГА и администрации Черновцов, также с представителями актива румынской общины области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре Климкин и глава МИД Румынии договорились продолжить конструктивный диалог в сфере образования.

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