Климкин в четверг в Черновцах проведет встречу с главой МИД Румынии

Тут он намерен провести встречу со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану. Как сообщает в среду, 10 января, пресс-служба МИД Украины, главы двух внешнеполитических ведомств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества на межгосударственном и региональном уровнях.

Также они обсудят обеспечение образовательных прав румынского меньшинства и вопросы имплементации нового закона об образовании с учетом выводов Венецианской комиссии. Кроме того, главы МИД Украины и Румынии проведут встречи с руководством Черновицкой ОГА и администрации Черновцов, также с представителями актива румынской общины области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре Климкин и глава МИД Румынии договорились продолжить конструктивный диалог в сфере образования.