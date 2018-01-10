16:54 10.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин анонсировал встречу с новым главой МИД Польши

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует провести переговоры с новым главой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем.
 

Климкин анонсировал встречу с новым главой МИД Польши

Об этом украинский министр сообщил в своем микроблоге Twitter.

Согласно словам Климкина, он совсем недавно лично поздравил нового польского коллегу Яцека Чапутовича с назначением. Так, во время розговора была достигнута договоренность о встречи в ближайшее время.

"Будем говорить об укреплении стратегического партнерства, в том числе о взаимодействии в Совете безопасности ООН, где польские друзья переняли эстафету членства", - отметил Климкин.

В то же время он не назвал точную дату будущей встречи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський может стать министром иностранных дел. Он получил предложение возглавить ведомство вместо Витольда Ващиковского.

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