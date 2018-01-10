Американский суд обязал администрацию Трампа возобновить программу защиты нелегалов

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, данная программа была введена при экс-президенте Бараке Обаме. Так, в сентябре прошлого года амеркианский лидер Дональд Трамп решил ее отменить. По мнению Белого дома, DACA является обходом иммиграционного законодательства. Конгрессу США предложили разработать альтернативу.

После этого более десяти штатов подали в суд с требованием признать решение властей нарушающим права иммигрантов.

К слову, программа должна оставаться в силе до окончания процесса по этому делу. Согласно его решению, DACA должна быть возобновлена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа признать официально Иерусалим в качестве столицы Израиля может отбросить регион "назад в еще более темные времена".