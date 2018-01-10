Американский суд обязал администрацию Трампа возобновить программу защиты нелегалов

Федеральный суд Сан-Франциско предписал администрации президента США Дональда Трампа временно возобновить программу защиты от депортации нелегальных иммигрантов. В частности, которые въехаели в Штаты несовершеннолетними.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, данная программа была введена при экс-президенте Бараке Обаме. Так, в сентябре прошлого года амеркианский лидер Дональд Трамп решил ее отменить. По мнению Белого дома, DACA является обходом иммиграционного законодательства. Конгрессу США предложили разработать альтернативу.
После этого более десяти штатов подали в суд с требованием признать решение властей нарушающим права иммигрантов.
К слову, программа должна оставаться в силе до окончания процесса по этому делу. Согласно его решению, DACA должна быть возобновлена.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа признать официально Иерусалим в качестве столицы Израиля может отбросить регион "назад в еще более темные времена".