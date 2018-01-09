10:41 09.01.2018 | Политика | Новости
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Жителям Саудовской Аравии выплатят 13 млрд долларов из-за подорожания цен

Власти Саудовской Аравии в течение 2018 года планирует разделить между жителями королевства 50 миллиардов риалов, это более 13 миллиардов долларов.

Жителям Саудовской Аравии выплатят 13 млрд долларов из-за подорожания цен

Об этом сообщает издание Reuters.

Примечательно, что такое решение приняли, чтобы компенсировать населению растущую стоимость жизни.

В указе короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда от 6 января говорится, что государственным служащим ежемесячно будут доплачивать тысячу риалов. Денежные выплаты получат также пенсионеры и военнослужащие.

В то же время правительство решило сократить льготы членам королевской семьи, что вызвало недовольство у жителей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Саудовской Аравии задержали 11 принцев. Причиной для ареста принцев послужил их протест против правительства, которое инициировало законопроект о прекращении финансирование расходов королевской семьи. Речь идет о плате за жилье, электричество, воду и другие коммунальные услуги.

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