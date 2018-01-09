Жителям Саудовской Аравии выплатят 13 млрд долларов из-за подорожания цен

Власти Саудовской Аравии в течение 2018 года планирует разделить между жителями королевства 50 миллиардов риалов, это более 13 миллиардов долларов.
Об этом сообщает издание Reuters.
Примечательно, что такое решение приняли, чтобы компенсировать населению растущую стоимость жизни.
В указе короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда от 6 января говорится, что государственным служащим ежемесячно будут доплачивать тысячу риалов. Денежные выплаты получат также пенсионеры и военнослужащие.
В то же время правительство решило сократить льготы членам королевской семьи, что вызвало недовольство у жителей.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Саудовской Аравии задержали 11 принцев. Причиной для ареста принцев послужил их протест против правительства, которое инициировало законопроект о прекращении финансирование расходов королевской семьи. Речь идет о плате за жилье, электричество, воду и другие коммунальные услуги.