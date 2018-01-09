В Украине вступил в силу Закон о предотвращении домашнего насилия

Документ был опубликован в газете "Голос Украины" от 6 января. В разделе "Заключительные положения" Закона указано, что он "вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования".

В частности, Закон вводит новый термин "домашнее насилие", который расширяет круг лиц, подпадающих под его действие. Также расширяется круг субъектов, которые должны осуществлять мероприятия в сфере предотвращения домашнего насилия.

Документом предусматривается, имплементировать в украинское законодательство положения Стамбульской конвенции о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Рада установила, что принуждение к вступлению в брак или заманивание с этой целью лица на территорию другого государства предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия по отношению к настоящему или бывшему супругам наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или арестом до шести месяцев, или ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы до двух лет.

Напомним, Верховная Рада ввела уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак и домашнее насилие. За принятие в целом законопроекта №4952 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон 4 января.