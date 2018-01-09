12:54 09.01.2018 | Политика | Новости
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В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев

Власти Саудовской Аравии во вторник утром, 9 января, арестовали 11 принцев.

В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев

Они пришли в один из королевских дворцов, чтобы заявить протест против мер властей в отношении аристократии королевства. Как сообщает агентство Associated Press, все 11 принцев были тут же взяты под стражу служащими Национальной гвардии после того, как отказались удалиться из дворца.

При этом они требовали от властей возобновить оплату счетов, поступающих членам королевской семьи за воду и электричество. Принцы также хотели, чтобы власти выплатили компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников. Имена арестованных не разглашаются, однако известно, что принцы были доставлены в расположенную к югу от Эр-Рияда тюрьму Аль-Хаир, где содержат, в том числе, участников незаконных вооруженных формирований и террористов группировки "Аль-Каида".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что инвестирует более 500 000 000 000 долларов в создание искусственного города на берегу Красного моря.

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