В ближайшее время продвижения в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс не будет, - Ельченко

Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать подвижек в этом вопросе. Такое мнение во вторник, 9 января, в интервью интернет-изданию "Европейская правда" высказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

При этом дипломат отметил, что Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции. Он также подчеркнул неизменность украинской позиции в том, что миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией.

Вместе с тем Россия этот вариант отвергает, а это та красная линия, которую никто никогда не перейдет, - пояснил позицию Киева Ельченко.

Украинский дипломат также заявил, что Россия изначально не хотела миротворческой операции ООН на территории Донбасса, поскольку им нужно либо сохранение ситуации, которая есть сейчас, либо так называемая "миротворческая" операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук пока не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента Организации объединенных наций на Донбасс. Как заявил политик 3 января в интервью журналистам одного из украинских телеканалов, у него нет надежды, что удастся в ближайшее время договорится о введении миротворческого контингента.