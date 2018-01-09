В 2017 году иммиграция из Украины в Израиль выросла на 20%

Об этом сообщает отдел Министерства алии и интеграции.

Таким образом, в прошлом году в Израиль прибыло 34 200 человек. В частности, 28 600 новых репатриантов и 5 600 вернувшихся израильтян. Показатель прироста численности новых граждан в 2017 году в общем вырос на 5% в сравнении с 2016 годом.

Согласно недавно полученным сведениям, около 7 188 человек приехало из России. На втором месте по числу иммигрантов – Украина (7 161, в прошлом году – 5 994). Из Франции приехало 3 389 человек (в прошлом году – 4 802), из США — 2 929 человек (в прошлом году – 3 150).

Также увеличилось в 2017 году количество новых репатриантов из Беларуси (971), Эфиопии (1311), Бразилии (674), Великобритании (504), Канады (369) и Турции (388).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нидерланды готовы принять бывшего главу Одесской и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В МИДе Нидерландов уже подтвердили информацию о том, что Саакащвили спрашивал службу иммиграции и натурализации о возможности переправиться в Нидерланды.