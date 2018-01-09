Украина будет подавать в ООН новые резолюции по Крыму, - Ельченко

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Согласно его словам, эта резолюция после второго одобрения получила регулярный характер. Также Ельченко подчеркнул, что украинская сторона надеется на прогресс в вопросе допуска мониторинговой миссии ООН на оккупированный полуостров.

"В России понимают: то, что напишет миссия, посетив Крым, будет для них иметь еще более страшные последствия, чем если не пускать туда эту миссию. Хотелось бы, чтобы их не было 50 или 100, надеюсь, вопрос о возвращении Крыма будет решен раньше", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная ассамблея Организации объединенных наций во вторник, 19 декабря, приняла резолюцию по оккупированному Российской Федерацией полуострову Крым. Этот документ - самый сильный из всех ранее принятых. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается.