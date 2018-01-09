10:36 09.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Убийство Ноздровской: суд собирается на заседание

Во вторник, 9 января, Вышгородский райсуд планирует избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Убийство Ноздровской: суд собирается на заседание

Как сообщает источник в правоохранительных органах, данное заседание запланировано на 14.00.

В то же время первый замглава Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что пока сам подозреваемый не признает свою вину и не раскаивается в совершенном.

"Ни о каком откровенном признании подозреваемого речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого", – заявил он.

Также напоследок Аброськин подчеркнул, что после задержания подозреваемого он лично с ним общался. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мужчине, которого в понедельник вечером, 8 января, задержали по делу об убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, объявлено о подозрении. Следователь Вышгородского отдела полиции вчера же объявил задержанном подозрение. 

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