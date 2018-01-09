12:59 09.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко временно разрешил вещание в зоне АТО и приграничных районах

Лидер страны Петр Порошенко подписал закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Порошенко временно разрешил вещание в зоне АТО и приграничных районах

Соответствующий закон направлен на обеспечение непрерывности вещания на уязвимых к внешнему информационному воздействию территориях.

Достижение цели, будет обеспечиваться путем предоставления разрешения на временное вещание. На территориях, которые граничат с оккупированным Крымом, отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также в приграничных с Россией районах.

Документ дополняет регуляторные полномочия Нацтелерадио возможностью предоставлять разрешения на временное вещание.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда подписал два противоречивые закона в рамках судебной реформы. Они касаются Национального совета судей и Верховного суда. В специальном заявлении глава польского государства обратил внимание, что подписанные законы отличаются от тех, которые парламент принял в июле.

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