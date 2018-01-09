Порошенко временно разрешил вещание в зоне АТО и приграничных районах

Лидер страны Петр Порошенко подписал закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Соответствующий закон направлен на обеспечение непрерывности вещания на уязвимых к внешнему информационному воздействию территориях.
Достижение цели, будет обеспечиваться путем предоставления разрешения на временное вещание. На территориях, которые граничат с оккупированным Крымом, отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также в приграничных с Россией районах.
Документ дополняет регуляторные полномочия Нацтелерадио возможностью предоставлять разрешения на временное вещание.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда подписал два противоречивые закона в рамках судебной реформы. Они касаются Национального совета судей и Верховного суда. В специальном заявлении глава польского государства обратил внимание, что подписанные законы отличаются от тех, которые парламент принял в июле.