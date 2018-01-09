Минфин хочет обязать олигархов декларировать свои доходы

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Примечательно, что субъектом законодательной инициативы в документе выступает Кабинет министров в лице премьер-министра Владимира Гройсмана.

Так, согласно проекту закона, предлагается ввести на законодательном уровне термин "лицо с высокими доходами", к которым будут относиться состоятельные физические лица-налогоплательщики.

А именно лица соответствующие одному из следующих критериев:

- является конечным бенефициаром (контроллером) крупного налогоплательщика;

- прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, которое является налоговым резидентом другого государства и задекларировало доход за предыдущий налоговый год в 10 и более млн евро;

- общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год которого превышает 50 млн гривен.

При этом документом предусматривается не только введение обязательной подачи деклараций такими гражданами, но и установление повышенного уровня ответственности за неподачу или несвоевременную подачу ими деклараций о доходах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за несколько месяцев до того, как он впервые участвовал в предвыборной гонке в Чехии, второй из самых богатых людей страны пришел в редакцию новостей самой популярной ежедневной газеты страны и попытался убедить журналистов, что он не собирается использовать в политических целях их газету, купленную им всего лишь день назад.