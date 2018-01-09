Кампания по выбору врача первичной медпомощи начнется в апреле

До этого времени подписание деклараций с врачом первичной медпомощи будет происходить в пилотном режиме. Об этом во вторник, 9 января, сообщило Министерство здравоохранения.

При этом в ведомстве пояснили, что это сделано для того, чтобы врачи имели время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронного здравоохранения.

В министерстве также напомнили, что коммунальные учреждения первичной помощи в 2018 году должны быть реорганизованы в некоммерческие коммунальные предприятия.

Только в таком статусе медучреждения смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета, - отметили в Минздраве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 5 декабря 2017 приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

По информации Министерства здравоохранения, принятый закон обеспечит выделение около пяти миллиардов гривен на усиление медицинской инфраструктуры в сельской местности в течение двух лет.