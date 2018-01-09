Евросоюз рассматривает новые векторы евроинтеграции

Сообщается, что Албания, Босния, Македония и Косово ранее уже подписали документ о возможности евроинтеграции в Евросоюз, если руководство этих стран будет готово внедрять реформы и изменения в стране, менять отношения к политическим лидерам и бороться с коррупцией. Сербия и Черногория уже начали переговоры о вступлении в ЕС, но вот у Македонии есть территориальные проблемы с Грецией, которые мешают ей начать реальные преобразование и рассчитывать на вступление в Евросоюз.

Наиболее противоречивый спор случае непринятия Сербией независимости Косово, а также категорической позицией Греции по поводу присоединения Македонии к Евросоюзу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Порошенко назвал стратегическую цель Украины на пути евроинтеграции с ЕС.