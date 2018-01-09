Австрия не видит эффекта в действии российских санкций

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль считает, что наложенные Евросоюзом санкции на Россию являются неэффективными. Об этом передает Kurier.
По ее словам, практика внедрения санкций практически никогда не приносила ее организаторам существенных побед. Единственным разительным примером является случай с ЮАР, когда против политики правительства направленной на продолжение режима апартеида, был инициирован пакет спортивных санкций, и тогда это сработало.
Сейчас санкции не действуют, или же действуют очень и очень медленно в отношении Москвы, поскольку осенью 2014 цена на нефть упала на более чем 70 процентов. А основные санкции против России были направлены как раз против ее промышленности, и они не сработали, отмечает министр.
"Необходимо действовать в гармонии с европейскими партнерами", - резюмирует Кнайссль.
Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры Евросоюза намерены одобрить продление еще на полгода экономических санкций блока в отношении России.