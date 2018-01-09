18:49 09.01.2018 | Политика | Новости
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Австрия не видит эффекта в действии российских санкций

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль считает, что наложенные Евросоюзом санкции на Россию являются неэффективными. Об этом передает Kurier.

Австрия не видит эффекта в действии российских санкций

По ее словам, практика внедрения санкций практически никогда не приносила ее организаторам существенных побед. Единственным разительным примером является случай с ЮАР, когда против политики правительства направленной на продолжение режима апартеида, был инициирован пакет спортивных санкций, и тогда это сработало.

Сейчас санкции не действуют, или же действуют очень и очень медленно в отношении Москвы, поскольку осенью 2014 цена на нефть упала на более чем 70 процентов. А основные санкции против России были направлены как раз против ее промышленности, и они не сработали, отмечает министр.

"Необходимо действовать в гармонии с европейскими партнерами", - резюмирует Кнайссль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры Евросоюза намерены одобрить продление еще на полгода экономических санкций блока в отношении России

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