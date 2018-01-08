В Турции еще на три месяца продлят режим чрезвычайного положения

Как сообщил в понедельник, 8 января, вице-премьер и пресс-секретарь правительства Турции Бекир Боздаг, Анкара готова продлить действие режима чрезвычайного положения.

Решение вступит в силу после утверждения в парламенте, - пояснил он, добавив, что тема режима ЧП сроком на три месяца будет значиться в повестке очередного заседания Совета национальной безопасности страны, после чего будет рассмотрена Кабинетом министров.

Напомним, Турция впервые приняла решение о введении режима чрезвычайного положения после попытки военного переворота в июле 2016 года, а затем продлевала его.

Как сообщал УРА-Информ, в Турции в рамках указа о чрезвычайном положении было арестовано 2700 чиновников.

Такие действия руководство страны провело после получения информации об оставшихся или лояльных Фетхуллаху Гюлену чиновников, военных, преподавателей, юристов, врачей и правозащитников.

В результате постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей. Всего с начала года увольнения последовало за 50 тыс чиновниками и военнослужащими.