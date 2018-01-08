У британской консервативной партии появился новый лидер

Сейчас Мэй проводит кадровые ротации внутри партии, вероятно в ближайшие дни стоит ожидать еще несколько новых назначений. Сегодня свой пост покинул министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир. Внутри правительственного кабинете уверены, что Мэй может отправить отдыхать министра образования Жюстин Грининг, министра по делам бизнеса Грега Кларка и лидера палаты общин Андреа Ледса.

Люьис на своем посту заменил Патрика Маклохлина. Брэндон является поклонником "закрытой" Британии и законно пребывания не территории страны иностранцев и мигрантов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", среди кандидатов на вакантные места в кабинете Терезы Мэй издание называет женщин и представителей этнических меньшинств из британского парламента.