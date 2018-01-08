15:22 08.01.2018 | Политика | Новости
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Пучдемон готов вернуться и возглавить Женералитет

Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон готов появиться в суде в обмен на возвращение на свою должность. Об этом передает El Сonfidencial.

Пучдемон готов вернуться и возглавить Женералитет

Так, бывший глава Каталонии обратился к премьеру Испании Марианно Рахою с предложением вернуться в страну и в полной мере ответить за все последствия референдума, который прошел еще в октябре. В замен этого Пучдемон просил возобновить его в должности руководителя Каталонии. Рахой на это предложение ответил отказом подчеркнув, что политик будет моментально взят под арест, как только его нога коснется испанской земли.

На данный момент Пучдемон находится в Бельгии, куда он поехал после роспуска парламента автономии. Здесь он запросил политическое убежище. Сам политик готов возвратиться в Испанию и дать показания по поводу референдума, но только если суд будет прозрачным, а процесс непредвзятым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон после победы на региональных выборах сторонников независимости, выдвинул ультиматум правительству Испании с требованием об отмене прямого управления с Мадрида.

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