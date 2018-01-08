Пучдемон готов вернуться и возглавить Женералитет

Так, бывший глава Каталонии обратился к премьеру Испании Марианно Рахою с предложением вернуться в страну и в полной мере ответить за все последствия референдума, который прошел еще в октябре. В замен этого Пучдемон просил возобновить его в должности руководителя Каталонии. Рахой на это предложение ответил отказом подчеркнув, что политик будет моментально взят под арест, как только его нога коснется испанской земли.

На данный момент Пучдемон находится в Бельгии, куда он поехал после роспуска парламента автономии. Здесь он запросил политическое убежище. Сам политик готов возвратиться в Испанию и дать показания по поводу референдума, но только если суд будет прозрачным, а процесс непредвзятым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон после победы на региональных выборах сторонников независимости, выдвинул ультиматум правительству Испании с требованием об отмене прямого управления с Мадрида.