Порошенко в 2017 год лишил гражданства 5,2 тысяч человек

Вместе с тем глава государства принял к гражданству Украины меньше тысячи. человек. Об этом говорится в ответе Администрации президента, опубликованном в понедельник, 8 января.

Как сказано в сообщении, в течение года гражданство Украины получили 957 человек. При этом 94 из них до этого являлись лицами без гражданства.

Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 человек, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям для 825 человек, - рассказали в Администрации президента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутат Украины II - VI созывов и юрист Юрий Кармазин заявлял, что у 49 народных депутатов Украины есть двойное или тройное гражданство.